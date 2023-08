In 20mila per Clementino, grande festa a Bacoli: "Mai vista una cosa simile"

Grande entusiasmo a Bacoli per l'atto finale della Festa di Sant'Anna. Straordinario successo di pubblico per il concerto di Clementino e lo show finale con lo spettacolo piromusicale.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha espresso tutta la sua soddisfazione in un post su Facebook: "La carica dei 20.000! C‘erano almeno ventimila persone a riempire la piazza di Bacoli per il concerto di Clementino. Mai vista una cosa simile, nella nostra città. Ed altre tantissime migliaia di cittadini hanno affollato per tutta la notte la Villa Comunale, le strade, le spiagge. Ed i locali del territorio sono stati stracolmi fino a tardi. Sembrava di essere allo stadio. Un successo che ha superato ogni aspettativa. Il concerto, la musica, canti e balli. E poi l’accensione della Sibilla nel lago Miseno, l’isola pedonale enorme, le navette comunali stracolme di famiglie, anziani e bambini. Con uno spettacolo piromusicale in spiaggia che ha incantato tantissimi. Tutto, pubblico. Tutto, gratis. Bacoli si è fatta trovare pronta. È la fatica enorme di questi mesi, è stata ripagata dal sorriso di una marea di gente. Una Festa di Sant’Anna che non dimenticheremo mai".