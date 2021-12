"Passione Live", lo show di Capodanno a Napoli in diretta tv

"Passione Live - Capodanno 2022", l’evento della notte di San Silvestro organizzato dal Comune di Napoli al Maschio Angioino a porte chiuse, sarà trasmesso in diretta tv dalle ore 21,30 fino alle 00,45 sul canale 19 del digitale terrestre di TeleCapri, oltre che in diretta streaming.

La regia dello spettacolo, che sarà condotto da Gianni Simioli e Barbara Foria, è affidata al maestro Mvula Sungani.

Tra gli ospiti della serata: Emanuela Bianchini (étoile internazionale), Diodato, Raiz (Almamegretta), James Senese, Enzo Gragnaniello e ‘O Zulù, ai quali si affiancano gli interpreti musicali Flo, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo, Francesco Di Bella (24Grana), Dario Sansone (Foja), Roberto Colella (La Maschera), Maldestro e Gnut. La direzione musicale è affidata a Ernesto Nobili (Chitarre acustiche e Plettri).

Questi, invece, i musicisti: Caterina Bianco (Tastierista e Violini), Marco Caligiuri (Batteria), Gigi Scialdone (Basso) e Fofò Bruno (Chitarre elettriche), con musicisti ospiti Fredy Malfi e Piero Gallo.

Lo spazio per la danza, inoltre, sarà dedicato alle esibizioni dei ballerini Damiano Grifoni, Giulia Francescotti, Adele Falcone, Beatrice De Sanctis, Kevin Ranucci, Manuel Lardo e Srey Maffei.

Animeranno la lunga serata, inoltre, i deejay Irene Ferrara e Marco Messina e l’attrice Teresa Saponangelo. La produzione dell’evento è di Arealive srl.

“TeleCapri si è sempre distinta per essere stata vicina ai momenti più tradizionali legati agli eventi - sottolinea Costantino Federico, editore di TeleCapri - . Non potevamo, quindi, non essere presenti per portare nelle case dei cittadini campani questo spettacolare evento, soprattutto in questo delicato momento in cui non è possibile partecipare di persona”.