Concerti al Plebiscito, il Comune cambia l'ordinanza per l'occupazione di suolo

Stagione di concerti in piazza Plebiscito che accoglierà, tra gli altri, Gigi D'Alessio e Renato Zero. Il Comune di Napoli, che nella giornata del 6 giugno aveva emanato un'ordinanza su viabilità e occupazione di suolo pubblico, ha pubblicato una parziale rettifica, che riportiamo di seguito.

"Con ordinanza sindacale n. 9/2024, a parziale rettifica di quanto stabilito con l’ordinanza n. 8 del 06/06/2024, si prevede, a far data dall’8 giugno, la sospensione temporanea dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, nei confronti degli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant’altro di pertinente alla propria attività, dalle ore 23.30 della giornata interessata dai concerti e fino a cessate esigenze del giorno successivo nelle seguenti aree:

- intera area Piazza Trieste e Trento

- Via San Carlo

- Via Cesario Console fino all’intersezione con Via Santa Lucia

- colonnato della Chiesa di san Francesco da Paola".