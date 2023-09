Concerti di Liberato in piazza del Plebiscito, ordinanza del Comune di Napoli: i dettagli

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei concerti di Liberato, previsti per i giorni sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 settembre 2023 in Piazza del Plebiscito, il Comune di Napoli ha disposto il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle ore 17.00 e fino a cessate esigenze, in Piazza del Plebiscito ed aree limitrofe.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.