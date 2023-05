Concerti di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito, le variazioni al servizio bus

Anm informa che, in considerazione dei dispositivi di traffico che saranno attuati in occasione dei concerti di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito, nei giorni 26, 27, 28 maggio, 2 e 3 giugno 2023 sono attuate le seguenti variazioni al servizio di superficie:

- linea E6 termina il servizio alle ore 12:00;

- linea 128 dalle ore 12:00 sposta il capolinea in piazza Vittoria;

- linee R2 e N1 dalle ore 12:00 limitano il percorso in via V. Emanuele III (altezza Cavalli di Bronzo).

La fermata 2714 (San Carlo-Galleria Umberto I) è sospesa dalle ore 12:00 fino a cessate esigenze.