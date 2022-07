La provincia di Napoli è la più cementificata d'Italia

Una classifica impietosa quella pubblicata dal Sistema nazionale per la protezione ambientale. Napoli è la provincia più cementificata d'Italia e tra le 15 prime città per consumo del suolo dieci sono dell'hinterland partenopeo. Il primo Comune d'Italia per cementificazione è Casavatore, con un tasso del 90,9 per cento. Seguono Arzano, Melito e Cardito, con percentuali tra il 73 e l'83 per cento.

Lissone, in provincia di Monza, precede un nuovo trittico napoletano composto da Frattaminore (71,1), Casoria (70,3) e Torre Annunziata (69,6). Portici (68,5) e Frattamaggiore (68) si piazzano decimo e unidicesimo, mentre San Giorgio a Cremano chiude la classifica dei primi 15 con il 65,6 per cento di suolo occupato.