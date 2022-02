L'accusa: "Da due anni il Comune non paga le rette per i ragazzi"

Don Aniello Manganiello: "Siamo noi del Don Guanella a coprire l'assenza scandalosa di Palazzo San Giacomo per sostenere il semi-coinvitto"

Il recupero delle periferie e l'educazione giovanile sono due temi in cima a qualsiasi campagna elettorale. Eppure, tra il dire e il fare corre molta acqua come dimostra l'esempio dell'Opera Don Guanella, il semi-convitto di Scampia che accoglie 150 giovani dell'area Nord di Napoli.

"Da due anni - racconta don Aniello Manganiello, parroco del rione e gestore della struttura - il Comune di Napoli non versa le rette per il semi-convitto. Accogliamo 150 giovani segnalati dalle politiche sociali di Palazzo San Giacomo. Qui mangiano e praticano attività fino alle 17. E' un modo di allontanarli dalla strada e da realtà familiari difficili. Un'opera meritevole ma è inaccettabile che il Comune si faccia bello con il nostro lavoro senza fare la sua parte".

Per ogni giorno, la cifra stanziata per ogni ragazzo è di 18 euro: "Il cibo va comprato - prosegue don Aniello - gli educatori vanno pagati, così come le bollette, e la struttura va mantenuta. E' l'Opera don Guanella a coprire i debiti del Comune da 2 anni. E' un'assenza scandalosa".

Le parole del parroco risuonano ancora più forti all'indomani del duplice omicidio avvenuto proprio nel Rione Don Guanella, a poche metri dall'oratorio: "Sono questi gli esempio sbagliati - ha commentato Catello Maresca, consigliere comunale e magistrato - Porterò la questione in Consiglio".