Papa Francesco compie 84 anni. Quando di Napoli disse: "E' un simbolo di accoglienza"

Papa Francesco compie 84 anni e Napoli, come il resto del Mondo, gli rende omaggio. Era il 21 giugno 2019, quando Bergoglio venne in visita a Napoli per la seconda volta (la prima fu nel 2015). Parlò dal palco della Casa dei gesuiti, a Posillipo. Un lungo discorso sull'importanza del Mediterraneo e della sua apertura alle culture diverse, al meticciato.

Uno spirito di accoglienza per il quale il pontefice indico Napoli come simbolo: "Una città che sa acogliere chi è diverso". Il papa, duarante il suo discorso, citò anche la vita e il messaggio di due prelati campani: don Giustino Russolillo, che sarà presto proclamato santo, e don Peppe Diana, il parroco ucciso dalla camorra a Casal di Principe nel 1994.

A maggio 2020 era prevista una nuova visita tra Napoli e Caserta, nell'area denominata Terra dei fuochi. Un viaggio rimandato a data da destinarsi a causa del Covid-19.