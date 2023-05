Crescenzio Sepe festeggia tra poveri e senzatetto i suoi 80 anni

L'arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, festeggerà il suo ottantesimo compleanno domani, 30 maggio, presso la Comunità delle Genti, casa di accoglienza che si trova in via Santa Maria Avvocata a Foria e che fu lui a realizzare nel corso della pandemia per sottrarre i clochard al pericolo contagio.

Saranno ospiti a pranzo poveri e senzatetto, domani come domenica 11 giugno alle ore 12 presso la chiesa di San Pietro Martire al corso Umberto I, quando Sepe presiederà anche la celebrazione eucaristica.

Crescenzio Sepe è stato arcivescovo di Napoli dal 2006 al 2020. Vive sempre a Napoli, al Cenacolo di Capodimonte.