La piccola guerriera Aurora compie gli anni: "Un esempio di vita e amore puro"

Aurora Frascogna, la piccola guerriera di Giugliano, compie gli anni. Aurora, 16 anni, ormai lotta da diverso tempo contro un brutto male ed è diventata un vero e proprio simbolo di lotta con il suo sorriso e la sua grande voglia di vivere.

A dedicarle un pensiero speciale, sui social, è Marilena Natale: "16 anni, contro tutto e tutti.A dicembre del 2014, nessuno avrebbe scommesso 1 euro su questo traguardo, ma noi si Lola.. NOI SI, PERCHÉ è stata lei, LA FORZA, IL MOTORE CHE CI HA SOSTENUTO e ci ha insegnato a lottare. Voi non potete immaginare, quanti sacrifici e quanta sofferenza c'e, dietro quel sorriso, dietro i suoi "grazie" e i suoi "sto bene".

Aurora prende medicina salvavita, non mangia carboidrati, sale, zuccheri, dolci, pizze,olio e aggiunti. Non può stare in mezzo alle persone, perché un raffreddore si trasforma in polmonite e non mangia perché la sua funzionalità cardiaca si altera subito. Aurora si priva di tutto e non si lamenta mai. Questa è Aurora un esempio di vita e amore puro e io non finirò mai di ringraziare Dio, per avermi dato l'onore di condividere la sua vita . Aurora Frascogna mia grande piccola donna buon compleanno Ti amo".