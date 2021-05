I giovani che faranno Como-Napoli a piedi

Un viaggio a piedi da Como a Napoli. È questa la piccola impresa che hanno deciso di intraprendere due giovani amici. Ad annunciare l'“impresa” è il 24enne Mirko Cotti Piccinelli che vivo a Lugano. Il viaggio prenderà le mosse il prossimo 4 luglio e dovrebbe durare circa 30 giorni. La scelta dei ragazzi ha un carattere fortemente simbolico e punta a lanciare un segnale di ripartenza e di ripresa dei viaggi e del contatto umano dopo la pandemia.

A raccontarlo è lo stesso Mirko che ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a organizzare questa traversata a piedi. “Intraprenderemo questo lungo e difficile viaggio, non solo per divertirci, ma per fare emergere l’idea che nonostante la pandemia, che ha scoraggiato molte persone nell’ultimo anno, torneremo a viaggiare, a divertirci, ad essere spontanei - racconta il 24enne-. Vogliamo mostrare la bellezza della natura, delle città, dell’arte, della vita. Tutto questo non soltanto per ispirare e intrattenere, ma anche per aprire una raccolta fondi per aiutare alcune associazioni/fondazioni della Svizzera italiana” ha concluso.