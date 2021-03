Il Commissario Ricciardi, ultima puntata aspettando la seconda stagione

C’era grande attesa per l’ultima puntata de “Il Commissario Ricciardi”, la serie tratta dai libri di Maurizio de Giovanni (qui la nostra intervista), e i telespettatori non sono rimasti delusi. Le avventure del bello e tenebroso commissario della Regia Questura di Napoli hanno in queste settimane tenuti incollati davanti alle televisioni milioni di spettatori: un grande successo che ha spinto alla nascita di un sequel.

Ultima puntata

L'ultima puntata è tratta dal romanzo del 2014 "In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi" di Maurizio de Giovanni. Siamo a Napoli, è luglio e mancano pochi giorni alla Festa della Madonna del Carmine, anche se per Ricciardi e Maione non c'è riposo. Un noto ginecologo del Pellegrini, precipita da 20 metri, dalla finestra del suo studio. Una fine orribile che sa di suicidio, ma i troppi sospetti troveranno poi conferma in altre motivazioni.

Venendo a questioni più personali riguardanti Ricciardi, la giovane Enrica prende una drastica decisione; mentre l'intrigante Livia cerca di fare di tutto per conquistare il cuore del commissario. "Problemi di cuore" anche per il brigadiere Maione che, tra un caso e un altro, inizia a dubitare della moglie Lucia.

La seconda stagione

La seconda stagione si farà? Milioni di telespettatori se lo stanno chiedendo e la risposta molto probabilmente è sì. Non c’è al momento un annuncio ufficiale, ma visto il grande successo raccolto - e che la collana di libri ne contiene ancora 5 non entrati nella serie - la possibilità di rivedere Ricciardi su Rai 1 sembra concreta.