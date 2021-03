Il Commissario Ricciardi ritornerà: la seconda stagione non è un'utopia

La seconda stagione si farà? Milioni di telespettatori se lo stanno chiedendo e la risposta molto probabilmente è sì. Non c’è al momento un annuncio ufficiale, ma visto il grande successo raccolto - e che la collana di libri ne contiene ancora 5 non entrati nella serie - la possibilità di rivedere Ricciardi su Rai 1 sembra concreta.

Ultima puntata

L'ultima puntata è tratta dal romanzo del 2014 "In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi" di Maurizio de Giovanni. Siamo a Napoli, è luglio e mancano pochi giorni alla Festa della Madonna del Carmine, anche se per Ricciardi e Maione non c'è riposo. Un noto ginecologo del Pellegrini, precipita da 20 metri, dalla finestra del suo studio. Una fine orribile che sa di suicidio, ma i troppi sospetti troveranno poi conferma in altre motivazioni. Il dottore, infatti, resta vittima di un gioielliere, innamorato sin da piccolo della moglie.

Venendo a questioni più personali riguardanti Ricciardi, la giovane Enrica prende una drastica decisione e parte per Ischia; mentre l'intrigante Livia cerca di fare di tutto per conquistare il cuore del commissario. "Problemi di cuore" anche per il brigadiere Maione che, tra un caso e un altro, inizia a dubitare della moglie Lucia, ma in realtà la donna cerca di aiutarlo nell'economia familiare. Triste fine, invece, per tata Rosa che, dopo un malore, non riprenderà più conoscenza, lasciando solo il suo amato signorino.