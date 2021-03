Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale: "Questo personaggio significa molto per me"

Dopo l'ultima puntata de "Il Commissario Ricciardi" sui profili social della fortunata serie, tratta dai libri di Maurizio de Giovanni, è comparso un video di saluti del protagonista Lino Guanciale. "Eccoci qua. Cari tutti e care tutte, è arrivata la fine dell'ultima puntata e quindi un momento un po' triste e malinconico, ma allo stesso tempo un bel momento: quello dei saluti e dei ringraziamenti. Un saluto difficile a questo personaggio che ha significato e significa tanto per me, ma anche per voi".

"Voi che magari lo conoscevate già dalla serie letteraria o voi che lo avete conosciuto in questa bella versione televisiva. Grazie a voi, per i quali tutto si fa, grazie a tutti gli attori, straordinari e persone magnifiche, grazie ad Alessandro D'Alatri per questo lavoro così bello, così bello di passione e di rigore e grazie a Maurizio de Giovanni senza il quale tutto questo non ci sarebbe stato e non ci sarebbe. Viva il Commissario Ricciardi".