Il Commissario Ricciardi a fumetti: arriva "Vipera"

In attesa della nuova serie de Il Commissario Ricciardi, va avanti la traduzione a fumetti dei romanzi di Maurizio de Giovanni. Il 25 marzo arriverà infatti per Sergio Bonelli Editore il volume "Vipera" che, nella serie tv, è stata la quinta puntata. La storia ci porta nei giorni della Pasqua del 1932, in una "casa chiusa", dal nome evocativo di “Paradiso”, dove viene trovata morta Maria Rosaria Cennamo detta Vipera, considerata dai suoi clienti la più bella prostituta della città. A indagare è il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, creato da Maurizio de Giovanni, e il finale di questa inchiesta sarà per lui molto amaro.

Il fumetto, che sarà presentato domani in diretta facebook, è sceneggiato da Sergio Brancato e disegnato da Lucilla Stellato. La copertina è di Daniele Bigliardo. Nell’introduzione al volume, Maurizio de Giovanni spiega “È una storia fortemente connessa con un mondo meraviglioso e speciale che era quello dei bordelli. Le case chiuse erano luoghi dove non solo si andava a trovare del piacere mercenario, ma anche e soprattutto il luogo dove avvenivano scambi culturali fra circoli di alto livello”.