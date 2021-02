"Il Commissario Ricciardi": anticipazioni della quinta puntata e immagini dal backstage

Grande attesa per la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, la fortunata serie tratta dai libri di Maurizio de Giovanni. Stasera l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà con "Vipera". Sulla pagina social della serie, intanto, sono comparse delle immagini dal nackstage. Momenti di ilarità sul set tra il commissario, interpretato da Lino Guanciale, e il brigadiere Maione, interpretato da Antonio Milo, poco prima del ciak nella location dove è stata ricostruita la fattoria dei fratelli Coppola.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Si intitola “Vipera” la puntata che andrà in onda questa sera. Manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza in via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L'ultimo cliente dichiara di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già priva di vita. Chi l'ha uccisa e perché tocca al commissario Ricciardi scoprirlo che, intanto, si trova diviso tra Enrica e Livia, alla quale viene chiesto un grande favore per l'amico Modo, che si è messo nuovamente nei guai con i fascisti.