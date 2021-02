Il Commissario Ricciardi, anticipazioni quarto episodio: "Il giorno dei morti"

Nell'ultimo episodio in onda lunedì scorso su Rai1, Il Commissario Ricciardi ha conquistato 5.521.000 spettatori pari al 22.9% di share. Cresce intanto l'attesa per la quarta puntata della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Anticipazioni quarto episodio: "Il giorno dei morti"

Nella puntata in onda lunedì 15 febbraio 2021 c'è l'arrivo dell'autunno. Scende la pioggia, il cielo è grigio. Viene trovato il corpo senza vita di un bambino nella settimana dei morti. Matteo o come lo chiamavano tutti Tettè, è uno scugnizzo che abita i vicoli di Napoli, vive di sotterfugi e sembra morto di stenti. Però Ricciardi (Lino Guanciale) sospetta che sia deceduto per un avvelenamento. Il commissario è in pericolo. Non mancheranno i colpi di scena.