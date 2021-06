Doccia fredda per i fans della serie: "Non farò il Commissario Ricciardi 2"

Brutte notizie per i fans della serie tv, tra i più grandi successi della stagione televisiva 2021. Alessandro D’Alatri ha infatti annunciato dal palco del Terni Film Festival in maniera ufficiale che non sarà il regista della seconda serie del Commissario Ricciardi.

La qualità filmica e le intuizioni registiche di D'Alatri sono state tra gli elementi che hanno indubbiamente conferito alla serie, nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni, un taglio particolare molto apprezzato dal pubblico.

Mistero al momento sul possibile sostituto del regista.