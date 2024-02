Nasce il Comitato Anticamorra. Il vescovo: "L'omertà uccide"

E' nato il Comitato Anticamorra per la Legalità. Politici, scrittori, intellettuali, familiari di vittime della criminalità si uniscono per fare fronte comune contro la malavita organizzata ma, soprattutto, contro la superficialità delle istituzioni. alla Domus Ars, nel centro di Napoli, il giornalista ed ex senatore Sandro Ruotolo ha fatto gli onori di casa insieme all'ex deputato Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo, ucciso dalla camorra nel 1985. "Il Governo continua a fare passerelle a Caivano - ha spiegato Ruotolo - ma la camorra è in tanti Comuni, è nei quartieri di Napoli. Non c'è solo Caivano".

Non c'è stata una grande partecipazione popolare, ma gli organizzatori si dicono soddisfatti per la presenza di personalità simbolo della città. Tra queste, c'è sicuramente quella di don Mimmo Battaglia, vescovo di Napoli: "La camorra nasce dall'indifferenza, l'omertà uccide - ha affermato - la camorra è anche in chi punta il dito ma poi, invece di agire, si gira dall'altro lato. Bisogna offrire possibilità ai ragazzi, ricordare loro che non bisogna scendere a compromessi, che non devono consegnare la loro coscienza".

Tra gli intervenuti anche l'attore Gianfranco Gallo, il segretario della Cgil Campania Nicola Ricci e Tania Sorrentino, moglie di Maurizio Cerrato, ucciso dopo una lite per un parcheggio. "Dopo l'omicidio - ha raccontato Tania - una persona sconosciuta mi ha avvicinato e mi ha detto 'ti porto le condoglianze di mammà. Mammà dice che ora devi affrontare il lutto in silenzio e chiusa in casa'. Era un messaggio, mi intimavano di stare zitta. In quel momento, ho capito che se non avessi fatto rumore sarei stata loro complice".

Il Comitato chiede un investimento forte per dotare Napoli e provincia di mille tra insegnanti, educatori, psicologi e assistenti sociali. "Se al Rione Salicelle di Afragola - conclude Ruotolo - ci sono madri e padri di 15 anni e nonne di 30 il problema non lo risolvi con la galera, ma aiutando queste persone con psicologi e assistenti sociali".