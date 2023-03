Scudetto e Comicon nel ponte del primo maggio? La decisione del Comune

"L'Amministrazione comunale di Napoli ha raccolto le varie sollecitazioni arrivate da più parti relativamente alla concomitanza del Comicon con la partita allo stadio Maradona Napoli-Salernitana per sabato 29 aprile. Riuniti i servizi competenti per verificare le possibili criticità, in accordo con gli organizzatori della rassegna in programma alla Mostra d'Oltremare, abbiamo deciso di organizzare un piano di sicurezza apposito in modo da far svolgere regolarmente il Comicon e consentire l'afflusso allo stadio". Per l'Amministrazione si tratta di due eventi di straordinaria importanza, da salvaguardare entrambi garantendo la sicurezza a tutti". Lo affermano gli assessori del Comune di Napoli alle Attività Produttive Teresa Armato, ai Trasporti Edoardo Cosenza, e alla Polizia Municipale Antonio De Iesu dopo una costruttiva riunione che si è svolta a Palazzo San Giacomo tra il Comune di Napoli e gli organizzatori del Comicon.

Alla riunione hanno preso parte con gli assessori del Comune di Napoli il presidente del Comicon Claudio Curcio e il direttore generale Carlo Cigliano. I responsabili dell’Amministrazione Comunale hanno quindi avviato ogni approfondimento per assicurare la migliore vivibilità della città di Napoli nel ponte dell'1 maggio, da sempre caratterizzato dall’imponente festival internazionale della creatività, tra i più importanti a livello europeo. Grande attenzione è stata dedicata alla data di sabato 29 aprile, che nel pomeriggio vedrà la concomitante partita di seria A, Napoli-Salernitana, allo stadio Maradona. Il COMICON aprirà regolarmente ai suoi visitatori il mattino alle 10, mentre la partita è prevista dalle 15. Allo studio dei tecnici del Comune, l’organizzazione dei flussi di traffico e il rafforzamento del presidio dell’area e delle corse dei mezzi di trasporto pubblico, il tutto per rendere sempre più straordinaria una giornata ricca di arte e cultura e pronta alla festa dello sport. Nei prossimi giorni, le parti si riuniranno di nuovo per affinare il piano traffico anche in relazione agli sviluppi del campionato di calcio.