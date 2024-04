Dal 25 aprile il Comicon Napoli. De Luca: "Riscopriamo il valore dell’antifascismo. I giovani devono vivere liberi" | VIDEO

"Il 25 aprile per le vicende di quest'ultimo periodo ci hanno obbligato a riscoprire il valore irrinunciabile dell'antifascismo. Molti hanno scaricato la vita per la libertà è questo è un messaggio che dobbiamo imparare per creare solidarietà e per dare il messaggio a i giovani che si vive da uomini liberi, altrimenti non si è uomini" dice Senza mezzi termini il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa di Comicon Napoli che quest'anno inizierà proprio giovedì 25 aprile che ha già fatto sold out per l'intera durata della rassegna che terminerà nel pomeriggio di domenica 28 aprile.

Da alcuni anni il presidente De Luca con la regione Campania sostiene il festival che è tra le 5 rassegne dedicate al fumetto più famose al mondo consolidando in 24 anni la sua fama, anzi, l'ha consolidata diventando un punto di riferimento della crossmedialità che per la sua capacità di dare risonanza ad aree tematiche che vanno ben oltre il la nona arte come il Cinema e Serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, gli spazi food tematizzati PizzaCon e J-Pop Manga Niwa a cui si aggiunge la nuova Area Urban che, per la prima volta in un festival pop, esalta le connessioni fra street culture, arte, sport, moda.

"Come sapete, la regione ha fatto la scelta precisa di creare un polo multimediale per la realizzazione di prodotti audiovisivi che abbracciano cinema tv e altre forme del linguaggio digitale dove non manca la premiazione professionale. È chiaro che un evento internazionale come il Comicon che nasce e si svolge a Napoli implementa e conferma la nostra direzione perché il Comicon oltre che confronto culturale tra le giovani generazioni determina anche economia" rimarca De Luca dove non perde l'occasione per lanciare stoccate esplicite a Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR per quanto riguarda l'annosa battaglia sui fondi di sviluppo e coesione, tra le lotte recenti e quotidiane del governatore.

In un evento in cui partecipano migliaia di ragazzi, sottolineo la dimensione alla pace che Comicon deve avere quest'anno, una condizione che va evidenziata come esigenza in situazioni dove si incontrano e uniscono i giovani perché ci sono molti posti del mondo dove non solo mancano eventi che parlino alle nuove generazioni e al futuro ma dove bambini e ragazzi non sopravvivono " conclude il presidente De Luca aprendo una finestra abbastanza palese sullo scenario di ciò che accade in Medioriente.

Elodie, Milo Manara, gli anniversari e gli altri eventi

Da giovedì a domenica la Mostra d'Oltremare sarà immersa da Cosplayer, anteprime, incontri ravvicinati con ospiti e beniamini che ha trasformato il Comicon come l'evento che riesce a essere il fiore all'occhiello di Napoli, mettendola al centro del mondo dell'intrattenimento in tutte le sue formule, dove anche le tendenze e i talent de momento accorrono per dominare la scena.

La cultura pop impera e chi è più Pop di Elodie a essere una protagonista assoluta tenendo banco non solo se si parla di musica, ma anche di cinema e moda, diventando un'icona, infatti, anche Milo Manara subito se ne rende conto. Il maestro del fumetto ha realizzato la cover del club tape di Elodie Red Light e venerdì 26 aprile Elodie e Manara saranno per la prima volta insieme per parlarne durante un talk moderato dalla scrittrice napoletana Valeria Parrella. Sicuramente è un incontro molto atteso soprattutto perché è un confronto tra due generazioni di artisti che rappresentano dei simboli nei loro rispettivi campi, incarnando in pieno il claim di Comicon Napoli 2024: International Pop Culture Festival.

Il pomeriggio del 25 aprile c'è un momento imperdibile per i fan di Liberato, l’artista napoletano dall’identità ignota: saranno svelate le prime e segretissime immagini del film Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri, alla presenza di Giuseppe Squillaci e LRNZ, registi delle sequenze animate del lungometraggio.

La musica dal vivo al Comicon ormai è tra gli appuntamenti fissi e quest'anno è in calendario il Hitoshi Sakimoto - New Gaming Worlds, il primo concerto dedicato all’Ennio Morricone della musica videoludica Hitoshi Sakimoto, uno spettacolo che celebrerà uno dei più importanti compositori della storia dei videogame con la straordinaria esecuzione della Nuova Orchestra Scarlatti.

Atteso è l’evento speciale dedicato alla serie animata di Prime Video amata, scorretta e discussa, ossia, Hazbin Hotel, dove i fan saranno a tu per tu dei doppiatori italiani.

Giampaolo Morelli ha scelto il Comicon per presentare domenica 28 aprile Falla girare 2 Offline, commedia di cui è anche regista. Con lui ci saranno anche gli altri componenti del cast formato da Ciro Priello, Fabio Balsamo e Giovanni Esposito.

Il 26 aprile si festeggia l’Alien Day e, per l’occasione, al Comicon di Napoli 2024 si terrà il talk dal titolo “Alien Day: 45 anni di terrore dallo spazio profondo. Ed è solo l’inizio…” che celebra il franchise di grande successo, in attesa dell’arrivo del film 20th Century Studios Alien: Romulus dal 14 agosto nelle sale italiane diretto da Fede Alvarez.Venerdì 26 aprile alle ore 18.00, all’Auditorium, i fan della saga avranno l’opportunità di vedere un contenuto esclusivo. Inoltre i content creator Victor Laszlo, Barbiexanax, Gabriella Giliberti e Fabio Santoro parleranno con il pubblico dell’iconica saga cinematografica, svelando alcune curiosità.

La cover su Topolino, gli anniversari D&D e di Winx

Il mondo di Topolino è al centro con il ritorno di Casty, mitico autore di storie Disney, che ha firmato la variant cover di Topolino (numero 3570) una perla per tutti i collezionisti, con Topolino, Minni e Pluto immortalati in una “foto ricordo” a Napoli. In questo Il grande autore Disney Andrea Castellan, in occasione di Napoli Comicon 2024 firma anche il nuovo, attesissimo capitolo del Ciclo di Atlantide, nella doppia veste di sceneggiatore e disegnatore.

Si celebrano anche due anniversari che per motivi diversi dominano la cultura pop fin dall'infanzia.

A Comicon 2024 si festeggia il compleanno delle Winx, che compiono 20 anni. Il magico mondo del classico made in Italy, nato dal genio creativo di Iginio Straffi, verrà celebrato a COMICON Napoli dal 25 al 28 aprile 2024 con un fitto programma di eventi esclusivi e uno stand interamente dedicato nel Padiglione Fumetto. Un’occasione unica per fan, visitatori e curiosi di immergersi nell’universo delle sei eroine. E proprio Iginio Straffi sarà ospite speciale del Festival Internazionale della Cultura Pop, anche quest’anno. Il Padiglione Fumetto ospiterà l’area Winx Club, dove sarà allestita anche un’area photocall per trasformarsi nel proprio personaggio preferito, un corner dedicato a contenuti interattivi e un’area merchandising con prodotti esclusivi per celebrare il ventesimo anniversario. Inoltre sarà prevista anche una mostra dove i visitatori saranno condotti dietro le quinte della saga.

Chi ha visto The Big Bang Theory ha visto giocare i quattro scienziati tante volte a Dungeons & Dragon , il gioco di ruolo per antonomasia. Nerd e non solo ci hanno giocato accanendosi e quest'anno questo fenomeno culturale compie 50 anni. I festeggiamenti procederanno proprio con Frank Mentzer, figura leggendaria dell’iconico gioco di ruolo divenuto fenomeno di cultura di massa, nonché autore della mitica “Scatola Rossa” e la mostra “50 anni di Dungeons & Dragons.

Il gemellaggio con la Corea del Sud

Un'iniziativa speciale è il programma di attività targate “K-OMICON”. In occasione del 140° anniversario dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, COMICON incontra KOMACON, Korea Manhwa Contents Agency, e insieme ospitano a Napoli una delegazione di artisti, professionisti, chef che prepareranno piatti della tradizione coreana con gli ingredienti tipici di quella parte di mondo e aziende anche dedicate alla sua moda, per offrire al pubblico del festival una vasta panoramica sul K-world composta da una mostra, incontri, performance di disegno, l’esperienza degli abiti tradizionali, eventi culinari, contest e show di musica K-pop.

Un gemellaggio che porterà a ottobre proprio il Comicon con la sua delegazione italiana in Corea.

Nell'area Asian Village, ci sarà un'esposizione curata da Komacon che focalizza l' attenzione su una doppia frontiera: da un lato l'affermata tradizione dei manhwa (fumetti, in coreano) pubblicati su riviste o libri, dall'altra il fenomeno recente dei webtoon, i fumetti digitali.

La prima sezione della mostra sarà dedicata dunque al dilagante successo dei webtoon, termine nato dalla fusione delle parole web e cartoon che indica i fumetti pubblicati online e progettati per essere letti in scroll verticale. Questi manhwa sono diffusi soprattutto attraverso app per smartphone, e rappresentano uno dei linguaggi emergenti delle nuove generazioni iperconnesse, tanto per i lettori quanto per i creatori, in grado di controllare in tempo reale le reazioni del pubblico. A rappresentare questo fenomeno in continua espansione COMICON espone in Italia due tra i più noti webtoon fantasy coreani, ispirati a due fortunate webnovel (romanzi pubblicati online): The Red Sleeve e il recentissimo The Siren.

La shirt ecososostenibile, l'appuntamento a Bergamo e altre curiosità

L'anno prossimo il COmicon compirà 25 anni. Inevitabile fare dei bilanci. Oggi il Comicon non si esaurisce esclusivamente a un appuntamento annuale. Oltre a conquistare il Nord Italia con l'appuntamento di Bergamo che anche per quest'anno mira a raggiungere numeri alti, Il Comicon è adesso anche una vera e propria realtà aziendale che dà lavoro a circa 20 persone molte delle quali sono donne.

Infatti, si potrebbe dire che il COMICON ha un'anima e un cuore femminile creando una vera e propria economnia inclusiva, sensibile anche all'ecosostenibilità. Non è un caso che la shirt prodotta da Alcott, main sponsor del COMICON, sia nel rispetto della tutela dell'ambiente con un tessuto di cotone ecosostenibile.

La shirt avrà l’illustrazione del poster ufficiale del festival realizzato per questa XXIV edizione di COMICON Napoli da Mike Del Mundo, uno dei più noti e apprezzati disegnatori nordamericani, che ha lavorato a X-Men Legacy, Elektra, Thor, Avengers, Weird World, Hulk e Spawn. Inoltre per chi non concepisce andare via dal Comicon senza un gadget, al padiglione 4 si aggiunge un nuovo spazio con le le capsule collection di due tra i personaggi più amati: Naruto e One Piece.