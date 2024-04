Innamorati e famiglie unite. Il Comicon Napoli inizia e la pioggia non ferma la sua edizione record | Video e Foto

Comicon bagnato, Comicon fortunato. La rassegna del fumetto e più crossmediale di respiro internazionale apre i battenti della Mostra d'Oltremare e il maltempo che ha rallentato questo lungo ponte di fine aprile, invece, non ha fatto perdere colpi a Comicon 2024, nemmeno un minimo. Ragazzi, adulti, appassionati, Cosplayer, tutti si sono accalcati ai talk, le anteprime, le challange tra i disegnatori come quella tra Milo Manara e Liberatore e poi i padiglioni piccole oasi felici in cui passioni e creatività si uniscono dando libero sfogo senza limiti.

Asian Village: Tra SOS Cosplayer e K-omicon

Sfilate di Cosplayer ben curati e semplici appassionati del genere che per un giorno decidono di incarnare i loro eroi. Si aggirano tra gli stand degli espositori e i game. Ci sono le mostre che hanno sempre i loro appeal al Comicon. Ovviamente il padiglione più gettonato è l'Asian Village che quest'anno ha ancora di più attirato l'attenzione con le iniziative legate al gemellagio con la Corea del Sud. Il K-omicon Wave travolge tutti i visitatrori che hanno mandato sold out la rassegna fino a domenica 28 aprile, c'è attrazione per gli abiti, il cibo coreano e, soprattutto, le loro serie e fumetti dove i webton sopolano. Si è immersi in quella cultura e tradizioni anche negli arredamenti delle case che vediamo nei cartoon e serie rendendo l'Asian Village il padiglione più visitato.

Tra i meandri dell'Asian Village ci sono anche dei veri e proprio salvatori per i Cosplayer. I componenti del SOS Cosplayer da se anni offrono assistenza ai disguidi che capitano ai Cosplayer e ai loro abiti e accessori. SOS Cosplayer è formato da un gruppo di volontari Cosplay Ann@art, appassionati di Cosplay realizzando costumi su commissione su misura e che in fiera prestano vero soccorso ai ragazzi che incappano nell'imprevisto di strappi ai vestiti, scarpe rotte e parrucche.

Un'edizione in musica

Il talk tra Elodie e Milo Manara moderato dalla scrittrice Valeria Parrella. La presentazione in anteprima di alcune immagini de Il Segreto di Liberato di Francesco Lettieri, documentario che ha contenuti di animazione su il rapper di cui non conosciamo identià e volto (essendo un grande appassionato di manga e fumetti qualcuno sostiene che oggi abbia giorvagato tra uno stand e l'altro), mettono la musica al centro di quest'edizone dei record del COMICON. Sono anche tra gli eventi più attesi e che formano le file per accedere.

Tra questi ci sono anche coppie di innamorati dove attraverso il Cosplay celebrano il loro amore e anche tante famiglie mettendo insieme più generazioni che vogliono essere uniti per godersi ogni istante della fiera senza pianificare nulla ed essere presi dall'entusiasmo di quei giorni, soprattutto dalla voglia di libertà e di essere liberi, che di questi tempi sembra essere necessario come l'ossigeno.

Il Comicon quindi non è solo arte, serie tv, cinema e creativià a tutto spiano, ma è anche amore in tutte le sue sfaccettature che aggrega, unisce e che merita di essere messo in mostra.