Apre l'edizione da record di COMICON 2023, tra incontri e sfilate dei cosplayer | Video e Foto

Un assaggio del festival che è in sold out. Apre con appuntamenti e live imperdbili come il talk con i The Jackal e con alcuni attori di Mare Fuori, il live della D'Avena. Anche quest'anno tutta l'attenzione è sui Cosplayer e le loro performance

In 25 anni di attività il COMICON batte tutti i record registrando il sold out per tutti i quattro giorni della manifestazione. Neanche la probabile vittoria dello scudetto del Napoli ha inciso, anzi, acuisce il clima di festa e di divertimento che c’è alla Mostra d’Oltremare.

Da oltre vent’anni COMICON è una delle realtà di produzione di contenuti ed eventi pop più produttive in Europa. Sicuramente lo spirito crossmediale del festival è la base dell’edizione da record. Da anni, il COMICON non è più solo fumetto ma chiama a rapporto il meglio della musica, del game , del cinema e delle serie tv internazionali che si articolano in nove sezioni dedicate.

Al di là dei talk, delle anteprime e degli incontri con i fumettisti e gli artisti preferiti, il COMICON per molti è libertà, creatività e aggregazione. Sono queste le parole più usate dai Cosplayer che da tutta Italia ogni anno accorrono alla Mostra impersonando i loro eroi del cuore. Molti loro costruiscono e mettono insieme con meticolosità i loro costumi per puro virtuosismo, mentre per altri è evasione dalla realtà quotidiana impersonando personaggi che sono simili a loro per indole, in cui si riconoscono.

I Cosplayer sono i veri altri protagonisti del festival con le loro sfilate ufficiali o le loro performance dando vita ad attimi di intrattenimento come le associazioni dedicate al mondo di Star Wars o di Resident Evil.

Essere Belle de La Bella e la Bestia piuttosto che Sailor Moon per molti ragazzi rappresenta anche un’occasione per fare nuove amicizie e conoscere dal vivo conoscere con cui si condividono le stesse passioni, uscendo dalla virtualità di app e social.

Gli incontri

In queste ore i fan incontrano Valerio Mastandrea con Gipi, Milo Manara, Caparezza con Simone Bianchi, attendendo domani di assistere ai talk con Zerocalcare che interagisce con il suo collega fumettista Keison mentre Federico Zampaglione insieme a Slim Dogs introduce l’anteprima italiana del cult horror Terrifier 2.

Ma non solo questo febbrile week end il Comicon è stato pieno di appuntamenti da inserire in agenda.

Il primo giorno ha avuto dei veri fiori all’occhiello, momenti di attrazione che anche in un giorno feriale hanno fatto raggiungere il sold out.

C’è stato il live con Cristina D’Avena in Arena Flegrea che ha unito più generazioni di spettatori.

Direttamente dall’acclamato Mare Fuori Raiz, Giovanna Sannino e Antonio D’Aquino hanno partecipato a un toccante evento dove hanno presentato il progetto La cultura rompe le sbarre, un workshop fatto con alcuni ragazzi dell’Istituto penale minorile di Nisida realizzato dallo stesso Raiz, il quale è appunto interpreta anche il boss Ricci, insieme al musicista Pier Paolo Polcari.

L’anteprima della serie targata The Jackal

Poi ci sono stati loro, i The Jackal che hanno presentato in anteprima alcune clip di Pesci piccoli, la serie comedy prodotta dalla nota content factory con la MAD e Prime Video, la quale la renderà visibile in esclusiva sulla sua piattaforma dall’8 giugno. Nel cast protagonisti gli sciacalli Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e con Martina Tinnirello.

In un esilarante incontro Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru e il regista Francesco Ebbasta hanno mostrato ai fan il loro ultimo lavoro con alcune immagini della serie in anteprima e svelato i retroscena che hanno portato la serie a realizzazione. Soprattutto, tra serio e faceto, hanno raccontato la serietà e l’impegno che c’è dietro alla scrittura delle loro produzioni dove tutto è curato al dettaglio con la massima attenzione in cui la complicità e l’amicizia che li lega è il fattore essenziale del loro successo.

Una caratteristica che incide e che determina il risultato di questa serie in sei episodi che narra le vicende di una piccola agenzia digital che sogna in grande ma alla fine sopravvive tra clienti stravaganti e le difficoltà di una modesta realtà di provincia.