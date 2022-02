Mariagrazia Imperatrice ricoverata d'urgenza: il giallo sulle parole del padre

Non ci sono novità circa lo stato di salute di Mariagrazia Imperatrice, nipote della star social Nonna Margherita, ricoverata d'urgenza in cardiologia. A dare un aggiornamento è proprio Nonna Margherita sulla seguitissima pagina Facebook: "Non ci sono ancora novità rispetto alla salute di Mariagrazia non appena le avremo vi faremo sapere".

La giovane, lo scorso 11 febbraio, è infatti stata ricoverata d'urgenza al St. Thomas' Hospital di Londra, città in cui lavora. La stessa Mariagrazia, napoletana doc, aveva spiegato sui social di aver accusato un dolore al petto che inizialmente sembrava solo un colpo di vento, ma che in seguito si era rivelato un brutto colpo.

Il giallo sulle parole del padre

Nelle scorse ore era circolata la notizia di un improvviso aggravamento delle condizioni di salute di Mariagrazia. La nonna ha invitato i tanti follower e i fan a sostener la nipote con una preghiera. Sempre la nonna, sui social, ha condiviso un altro aspetto triste della vicenda. Come si legge in un post: "Non c’è cosa più triste di stare male e desiderare un padre e nonostante lui sappia ha detto per me può anche morire”.

A fine gennaio, proprio la ragazza ha condiviuso un video dove parlava dei rapporti con il padre: "Va affermando in giro che io sia nata da un rapporto occasionale. Non è vero. Era un amore vero, durato otto anni. C'è stata una separazione per colpa di altri. Anche se non miu parla da anni, però, vorrei chiedergli una cosa. Come ti senti a dire sempre cose brutte nei miei confronti?”