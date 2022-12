Come regalare un Natale più bello ai disabili

Dopo l'evento “Esistiamo anche Noi” organizzato da La Battaglia di Andrea all'Aias di Afragola, l’associazione già è al lavoro per regalare un Natale più bello ai disabili della cittadina in provincia di Napoli. Grazie alla consueta donazione di Marican Holding, gli attivisti afragolesi, doneranno alle persone che assistono ogni giorno, uno splendido cesto natalizio. “Angela Canciello possiamo definirla un angelo sulla terra – dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea – ad ogni avvenimento importante, ad ogni festa comandata e più volte all’anno, è sempre presente per aiutare centinaia di persone, quest’anno ci ha donato dei fantastici cesti natalizi che noi distribuiremo alle persone che abbiamo in carico – prosegue - su ogni cesto c’è un biglietto con gli auguri che la famiglia Canciello invia tramite noi alle persone, auguri fatti con il cuore da chi cerca di regalare un po' di gioia a tantissime famiglie. E’ raro trovare aziende che tra i vari impegni hanno anche il tempo di aiutare il prossimo – conclude – ed in questo la famiglia Canciello è sempre puntuale”. "Noi crediamo fermamente nel valore irrinunciabile della persona – dichiara Angela Canciello - sono le persone come Asia Maraucci che con le nobili attività condotte attraverso la Battaglia di Andrea le loro competenze, il loro senso di responsabilità, la loro dedizione, sanno essere sempre accanto a chi ha bisogno. La valorizzazione del capitale umano è un dogma irrinunciabile per il nostro gruppo – prosegue - e l'attenzione alla persona per noi è fondamentale sia dentro, sia fuori l'azienda, infatti – conclude - abbiamo affiancato al nostro piano industriale, un piano di responsabilità sociale, basato sulla collaborazione con associazioni come la Battaglia di Andrea che insieme a noi perseguono quotidianamente l'obiettivo di sostenere chi ha bisogno di aiuto".