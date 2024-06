Pizzeria da Michele: come prenotare un tavolo nella nuova sede di Napoli

Da alcuni giorni è stata inaugurata la nuova sede della storica pizzeria "Da Michele". Questa seconda sede - a pochi passi dal locale storico - è nata per soddisfare sempre più le richieste dei turisti e di tutti gli amanti della pizza che ogni giorno affollano l'esterno del locale di Forcella. Proprio per questo, è stata introdotta la possibilità di prenotare un tavolo, cosa non possibile nella sede storica.

Ma come si prenota? Tutte le informazioni utili sono state diffuse sulla pagina ufficiale della pizzeria "Da Michele". Sarà possibile prenotare tutti i giorni tranne per il sabato. Per prenotare basterà inviare un messaggio whatsapp al 3925000579 dalle 9 alle 10 o dalle 17 alle 18. Dal locale di via Cesare Sersale fanno sapere che la prenotazione è da considerarsi valida solo dopo la risposta al messaggio.