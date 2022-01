Pizza day, i consigli dei migliori pizzaioli su come prepararla in diretta streaming|VIDEO

E' partita la seconda edizione del Vera Pizza Day, l'unica maratona mondiale di pizza napoletana verace, in diretta streaming H24 con masterclass in tutte le lingue del mondo.

"Celebriamo insieme la Festa di Sant'Antuono, santo patrono dei pizzaioli", spiega AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana).

La masterclass è aperta a tutti e ognuno può diventare protagonista dell'evento. Infatti consigliamo a chi ci seguirà di munirsi di ½ litro d’acqua, di 1 kg di farina 00, di lievito di birra fresco, di sale, pomodoro pelato, fiordilatte o mozzarella, olio extravergine e basilico e prepararsi a seguire i consigli di alcuni dei più grandi interpreti della pizza per poter sfornare un prodotto con tutti i crismi.

E' possibile seguirla sulla Facebook di AVPN e sulla pagina Instagram sempre dell'associazione.

Pizza day

"Nell'epoca pandemica che stiamo attraversando abbiamo deciso di festeggiare il 17 gennaio Sant'Antuono con una maratona online dedicata al metodo di come fare la pizza, che è unico e sempre uguale. L'arte dei pizzaiuoli napoletani è entrata infatti, non dimentichiamolo, anche a far parte del Patrimonio Unesco. La pizza è unione di culture e linguaggi e il nostro obiettivo come associazione è quello di difendere e diffondere la vera pizza napoletana nel mondo", spiega a NapoliToday Stefano Auricchio, direttore generale di AVPN.

Tra le novità di questa nuova edizione del Pizza day c'è l'assegnazione di targhe speciali per coloro che si dedicano all'arte della pizza fritta e dei migliori food truck.