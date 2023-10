Commemorazione dei defunti a Napoli, tutte le linee bus per recarsi ai cimiteri

Anm informa che in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei Defunti, quest'anno fissate in 28 e 29 ottobre, 1 e 2 novembre, sono stati programmati specifici potenziamenti dell'offerta di superficie per soddisfare la domanda verso le aree cimiteriali di via S. Maria del Pianto/via del Riposo (cimitero Nuovissimo) e Poggioreale Emiciclo (cimitero Monumentale).



Per i cimiteri di S. Maria del Pianto, la linea 584, il cui programma di esercizio è opportunamente intensificato, collega via Toledo, piazza Dante, il Museo MANN, piazza Cavour, via Foria e via Don Bosco con via S. Maria del Pianto (cimiteri Nuovissimo e Monumentale Superiore). Perdurando l'interdizione di via S. Maria del Pianto, il percorso della linea resta quello ordinario anche in occasione delle giornate della Memoria, vale a dire con transito in a/r per via del Riposo e capolinea alla cosiddetta 'aiuola triangolare'. Sono, inoltre, attive la linea 180, da Fuorigrotta e Scampia/Secondigliano verso Largo S. Maria del Pianto e la linea 182, da Paternum/Dante a via Don Bosco/Largo S. M. del Pianto.

La linea 501 è dedicata agli spostamenti interni al cimitero Nuovissimo ed effettua capolinea all'aiuola triangolare in maniera da assicurare una relazione diretta con la linea 584. La linea è attiva nelle giornate del 29 ottobre, 1 e 2 novembre. Il Cimitero di Monumentale di Poggioreale Emiciclo sarà raggiungibile con la tranvia 412 - 421.



La linea 169 percorre la direttrice p. Garibaldi-Poggioreale Emiciclo- Stadera fino a Casalnuovo. La linea 530, dal Vomero/Arenella raggiunge il Centro Direzionale e Poggioreale Emiciclo. La linea C90 collega l'Emiciclo con via Stadera ed il cimitero di Secondigliano.



Per quanto riguarda gli altri cimiteri cittadini, le linee 572 (Monaldi-Chiaiano), e 572BR collegano il cimitero di Chiaiano con le stazioni M1 di Frullone e Chiaiano; la linea 575 in partenza da Scampia è a servizio del cimitero di Secondigliano; la linea 194 è a servizio dei cimiteri di San Giovanni e di Barra.