Come aiutare la popolazione ucraina: il modulo da compilare sul sito del Comune di Napoli

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'assessore comunale alle politiche sociali Luca Trapanese, nell'accogliere gli inviti e le sollecitazioni che stanno pervenendo in gran numero da parte di associazioni, residenti e professionisti, invitano i cittadini a comunicare liberamente la propria disponibilità a fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina in difficoltà, mediante la compilazione di un form sul sito ufficiale del Comune di Napoli.

Attraverso la compilazione del modulo on line è possibile rendersi disponibili per: aiuti medici/sanitari, mediazione culturale, alloggi in abitazioni private, alloggi in strutture alberghiere, alloggi in strutture extra-alberghiere, alloggi in convento, alloggi in comunità, supporto psicologico. Non sono richiesti generi alimentari, vestiario, giocattoli e/o altro non indicato sul sito del comune.

L'appello dell'assessore Trapanese: "Dimostriamo di essere la città del cuore e dell'accoglienza"

"E' il momento per Napoli ed i suoi cittadini di dimostrare, come sempre, di essere la città del cuore e dell'accoglienza. Sono in arrivo tante donne e bambini ucraini e noi del Comune di Napoli, al di là di una serie di attività, vi chiediamo di aiutarci ad accogliere. Non abbiamo bisogno di indumenti, di cibo e di giocattoli, ma abbiamo bisogno di accoglienza: nelle vostre case, nelle strutture alberghiere, nelle strutture extra-alberghiere, o anche conventi, ostelli, comunità. Sul sito del Comune di Napoli troverete il link dove potrete partecipare per dare la vostra disponibilità, anche dal punto di vista psicologico, di mediazione culturale, oppure di supporto medico. Mi raccomando, confidiamo in voi per tantissime adesioni. Grazie, soprattutto per accogliere i nostri fratelli ucraini nel modo giusto". Queste le parole dell'assessore comunale alle politiche sociali Luca Trapanese in un video appello alla cittadinanza partenopea diffuso attraverso la web tv del Comune di Napoli.