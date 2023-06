Esercito, Comando delle Forze Operative Sud al Generale di Corpo d’Armata Iannucci

Nel cortile di Palazzo “Salerno”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando delle Forze Operative Sud.

Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Pietro Serino, delle autorità militari e civili, il Generale di Corpo d’ Armata Giuseppenicola Tota ha ceduto il comando al parigrado Giovanni Maria Iannucci.

Il Gen. Serino, con voce emozionata, nel salutare un amico e un soldato, ha ricordato: “sono davvero contento che tu, come volevi, abbia finito la tua carriera al comando di uomini e donne. Attraverso le tue azioni, anche assumendo decisioni difficili, rischiose e facendo scelte importanti, hai costantemente anteposto il servizio e l’amore per l’uniforme che indossi a te stesso. Non posso che ringraziarti per l’esempio che ci hai sempre dato”.

Il Generale Tota ha ringraziato il personale del COMFOP Sud e dei reparti dipendenti, esprimendo i propri sentimenti di stima e gratitudine per l’operato e la leale collaborazione offerta nel suo periodo di comando che hanno consentito alle Forze Operative Sud di distinguersi per la loro efficienza e professionalità. Ha poi rivolto un saluto commosso alla grande famiglia dell’Esercito, che lascia al termine di circa 44 anni di servizio, durante i quali ha seguito con fedeltà i valori e principi del giuramento prestato da giovane Ufficiale dell'Accademia Militare, ed un particolare ringraziamento alla propria famiglia per il sostegno avuto nel corso della carriera.

Il Comando delle Forze Operative Sud è un alto comando che comprende le componenti Operativa e Territoriale, con competenze sull’Italia centro-meridionale e insulare. La componente operativa è composta da cinque Brigate pluriarma, deputate all’approntamento delle forze da impiegare nelle operazioni in Patria e all’estero, quella territoriale comprende quattro comandi regionali e opera nei settori alloggiativo, documentale, tecnico-amministrativo, del reclutamento e della ricollocazione nel mondo del lavoro. Inoltre, il COMFOP Sud ha la responsabilità del comando e controllo dell’Operazione “Strade Sicure” e “Terra dei Fuochi”, coordinando 5 raggruppamenti nel proprio settore.

Il Gen. Iannucci assume il comando del COMFOP Sud al termine dell’incarico di Comandante della NATO Mission Iraq.