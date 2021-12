Covid, due militari al rientro da una missione in Sudafrica trovati positivi dall'Asl Napoli 2

"Prima di venire qui mi è arrivata la notizia dall'Asl Napoli 2: di ritorno da una missione in Sudafrica, abbiamo trovato due colonnelli positivi al Covid. Questi due colonnelli hanno viaggiato insieme con un reparto del nostro esercito, altri 80 militari, che in questo momento abbiamo messo in isolamento". Questo l'annuncio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento presso il Teatro Mediterraneo alla Mostra d'Oltremare di Napoli in occasione del giuramento dell'infermiere.

"Abbiamo mandato al Ceinge quello che è necessario per il sequenziamento del virus. Sarà presumibilmente variante Omicron. Abbiamo avvertito i nostri colleghi del sistema sanitario siciliano, perchè avevano fatto sosta anche in Sicilia prima di arrivare qui. Abbiamo ogni giorno davanti a noi un problema che si ripropone. Dobbiamo ancora stringere i denti", ha aggiunto il Governatore.