Colloqui di lavoro per la bonifica di Bagnoli: affluenza flop

Alla fine della prima giornata sono solo settanta i colloqui registrati per chi si candida come lavoratore nelle operazioni di bonifica di Bagnoli. L'incontro era previsto per questa mattina, 24 giugno, a Porta del Parco, in via Diocleziano. I colloqui tra i cittadini del territorio e le agenzia del lavoro contattate dal comune di Napoli rientrano nella clausola sociale voluta dai comitati del territorio che prevede posti di lavoro per persone del territorio durante il piano di riqualificazione. Significa che le aziende che vinceranno gli appalti saranno tenute ad assumere, in parte, le persone selezionate nel quartiere.

Cantieristica, contabilità, segreteria sono i tre profili principali richiesti. "Si sono presentati soprattutto uomini, non più giovanissimi - spiega Ciro Rota, recruiter di Cosvitec - che per un motivo o per l'altro sono stati esclusi dal mondo del lavoro. I numeri sono molto al di sotto delle nostre aspettative, forse si concentreranno per il prossimo appuntamento". Appuntamento che si terrà lunedì 1 luglio 2024.

Sul numero esiguo di partecipanti, l'assessore al Lavoro del Comune di Napoli fa sapere che le persone registrate sono state suddivise in scaglioni e che essendo le figure richieste molto specifiche era prevedibile che ci fosse ressa. Presenti anche alcuni comitati territoriali, come i Disoccupati 7 novembre e il Laboratorio politico Iskra: "Siamo soddisfatti - afferma Umberto Martellotta di Iskra - ma questo è solo l'inizio. Vogliamo che venga fatto tanto altro. Vogliamo l'accesso al mare, per esempio, e che si risolva la questione della colmata".

Più critico il Comitato di rinascita flegrea: "E' un primo passo - afferma Enzo Sansone - ma non è abbastanza. Qui si parla di 20 posti, invece noi vogliamo che la clausola sociale si allarghi a 1.500 posti di lavoro a seguito del miliardo a 200 milioni stanziato dal Governo".