Risolto il "caso" del sottopasso di collegamento Municipio

"Ho appreso con stupore la notizia della chiusura, anzi della non apertura al pubblico della nuova Galleria che collega la linea 1 della metropolitana con il Porto di Napoli": così si leggeva in una nota diffusa nel primo pomeriggio di martedì dal presidente della Commissione comunale alle infrastrutture Nino Simeone. In base alle informazioni raccolte dal consigliere, la stazione di collegamento - inaugurata solo lunedì alla presenza di tutte le autorità cittadine - sarebbe rimasta interdetta agli utenti per "un ritardo burocratico", dovuto alla mancata "presa d'atto" relativa alle verifiche strutturali effettuate sugli impianti di collegamento pedonali, ovvero i tapis roulant, e sulle telecamere di sicurezza della galleria.

Scontata la delusione di cittadini e turisti accorsi a vedere il nuovo gioiello infrastrutturale della Linea 1 della Metro. La questione è stata comunque risolta in giornata e, come annunciato dallo stesso Simeone, la stazione di collegamento è stata resa fruibile agli utenti a partire dalle 19.30 circa.