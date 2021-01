Burioni: "A Napoli per il colera furono vaccinate 1 milione di persone in una settimana"

Roberto Burioni, Professore di Virologia all’Università San Raffaele di Milano, è intervenuto sulle polemiche riguardanti le tempistiche necessarie per la campagna di vaccinazione anti-Covid.

Il noto virologo ha tirato in ballo l'esempio della più grande operazione di profilassi del secondo dopoguerra, quella effettuata nel 1973 a Napoli ai tempi dell'epidemia di Colera.

"Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di pazienti. Un milione in una settimana nel 1973 in una sola città. Non dite che non si può fare, perché è una bugia. Nessun ritardo", scrive Burioni su Twitter.