Il concerto dei Coldplay a Napoli, fan in visibilio per la band|VIDEO

L'attesa è finita il concerto dei Coldplay diventa realtà. In 40mila in visibilio per la band britannica allo stadio Maradona per il primo dei due concerti evento già 'sold out' da 10 mesi.

Ad aprire la serata le esibizioni della band scozzese Chvrches e di Laila Al Habash, giovane cantante romana di origini palestinesi, prima dell'irruzione sulla scena di Chris Martin & co. Nel video una delle canzoni di maggior successo dei Coldplay durante il concerto.

La stanza Zen scelta da Martin

Le curiosità fanno sempre gola. Scoprire cosa abbia fatto la band, soprattutto il suo frontman Chris Martin, durante il soggiorno partenopeo intriga.

Che sono ecologisti e che Martin sia anche un uomo di cultura sensibile all’arte non meravigliano i lettori. Infatti, anche la scelta delle camere al Romeo Hotel hanno seguito la rigorosa e scrupolosa filosofia ambientalista.

Suite zen scelta da Chris Martin al Romeo di Napoli

30 Stanze per la band e il loro staff plastic free, con deumidificatori, e ancora servizi per il wellness e anche una particolare acqua.

Per Martin e la compagna Dakota Johnson (oltre a essere la figlia di Melanie Griffith è famosa per essere stata la protagonista della trilogia di 50 sfumature di grigio, Persuasione e la nuova versione di Suspiria di Guadagnino) una suite piena di comfort e al riparo da occhi indiscreti e rumori cittadini. Potremmo definirlo un appartamento in stile giapponese dedito al relax e al benessere con rimandi alla natura. All’interno c’è un giardino zen con una collezione di bonsai secolari con tanto di pagoda in legno con tanto di vasca Jacuzzi. Tutto il giardino rispetta i dettami zen: come se fosse un ritiro urbano di pace dove Martin può rilassarsi indisturbato. Nella stanza, ci sono poi, delle opere d’arte tra cui un quadro di Guttuso.

Non si sa se per scaramanzia o per abitudine ma la band ha un rituale: prima e dopo i concerti i Coldplay sono soliti andare nelle SPA degli alberghi dove alloggiano essendo cultori di saune e hamman per rilassarsi. Anche al Romeo hanno usato e pare apprezzato il percorso della SPA con cabine per i massaggi e trattamenti viso e corpo, bagno turco, tre piscine con temperature diverse, percorso Kneipp e persino la sauna a raggi infrarossi con le pareti di sale rosa dell’Himalaya.