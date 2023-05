Coldplay pazzi del Napoli: "Non vediamo l'ora di suonare dai Campioni d'Italia"

"Scene meravigliose al nostro ristorante italiano...credo che il 21 e il 22 giugno sarà davvero divertente. Congratulazioni al Napoli, non vediamo l'ora di suonare a casa dei campioni. W.". Così su Twitter i Coldplay hanno commentato – attraverso il loro batterista Will Champion – i festeggiamenti che si sono tenuti ieri all'esterno di un ristorante partenopeo a Londra che evidentemente frequentano.

Una vera e propria esplosione di gioia tutta napoletana (ma in Inghilterra) per lo scudetto raggiunto dalla squadra azzurra.

La festa scudetto così ha finito per coinvolgere anche la famosissima band che il prossimo mese sarà al Maradona per due date del proprio tour. Al punto che Chris Martin e compagni non vedono l'ora di imbracciare gli strumenti nel "tempio" della squadra Campione d'Italia.

Wonderful scenes at our local Italian… I think June 21/22 is going to be a lot of fun… congratulations to Napoli… we can’t wait to come and play at the home of the champions. W. X pic.twitter.com/9qYwjGqol4