Coldplay, bagarini in azione: biglietti anche a 600 euro. Quali rischi si corrono comprando ticket di "seconda mano"

La caccia ai biglietti per il doppio concerto de Coldplay a Napoli è diventato uno dei principali argomenti di discussione in città, sia per quanto difficile si è dimostrata sia per l'incredibile numero di bagarini e di maghi del "secondary ticketing" ricomparsi dal nulla. Persone con quattro biglietti in più, venduti al doppio o al triplo del prezzo, situazioni insomma che si credeva oramai alle spalle.

TicketOne, tra i titolari della vendita, ha emesso un comunicato sulla situazione che si è venuta a creare.

"Le vendite per le 6 date si sono svolte secondo i tempi e le quantità assegnate dall’organizzatore in modo regolare - spiega - La fortissima domanda, superiore alle disponibilità, è stata gestita in assoluto ordine e trasparenza tramite pagine di accodamento. Si sono inoltre applicate tutte le misure previste dalle leggi contro il secondary market mentre i sistemi sono stati protetti da qualsiasi possibile attacco informato tramite sofisticate protezioni con software specifici di cui l’azienda si è dotata. Inoltre, i servizi di audit interno di TicketOne hanno ri-controllato tutti gli acquisti e gli acquirenti tramite sistemi di audit analytics intelligente senza riscontrare di fatto irregolarità".

Qualcuno però ha comprato regolarmente i biglietti per rivenderli, a prezzi anche di molto maggiorati. TicketOne al riguardo aveva già nel marzo scorso rinnovato un esposto ad Agcom e le autorità perché vengano sanzionate le persone fisiche colpevoli di comportamenti illeciti che effettuano vendite illegali a prezzi maggiorati utilizzando le piattaforme di secondary ticketing e i social network.

Inoltre i biglietti sono collegati a nominativi, ed è rischioso presentarsi allo stadio con un ticket che non corrisponde alle proprie generalità. L’unica fonte sicura per acquistare biglietti rivenduti da chi dovesse rinunciare ad andare al concerto è costituita dai siti dei canali ufficiali nella sezione dedicata. Nel caso di TicketOne c'è FanSALE.it, sito di rivendita ufficiale e autorizzato che consente ai fan di rivendere e acquistare senza maggiorazioni, con la garanzia di trovare biglietti verificati e validi per l’ingresso.