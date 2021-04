Coisp e Cisal firmano l'intesa “Insieme per la legalità, per la prevenzione e per l’assistenza ”

L’Unione Provinciale CISAL di Napoli guidata da Marco Mansueto ed il Segretario Generale Provinciale Co.I.S.P di Napoli, sindacato di Polizia, Giuseppe Raimondi, hanno sottoscritto oggi l’intesa “Insieme per la Legalità, per la Prevenzione e per l’Assistenza”. L’intesa avrà il compito primario di promuovere iniziative per l’educazione alla “Legalità” con incontri, forum, dibattiti.

Mansueto dichiara: “Gli agenti su strada ma anche gli amministrativi presenti nei diversi commissariati svolgono un’attività indispensabile per i cittadini, dobbiamo a loro la nostra sicurezza. In quanto autorità di pubblica sicurezza, oltre a vigilare sull'ordine pubblico e provvedere al mantenimento della sicurezza cittadina, forniscono soccorso a soggetti pubblici e privati. Con questi principi abbiamo ritenuto dare ausilio in forma collaborativa agli iscritti COISP con consulenza ed assistenza in diversi ambiti, soprattutto in quelli fiscale, tributario e previdenziale, per aiutarli nel disbrigo delle pratiche burocratiche e contribuire a far chiarezza sul contenuto delle norme e delle leggi vigenti, ed avviare nelle nostre strutture dei Centri Assistenza Fiscali e di Patronato nella provincia di Napoli assistenza a tutti gli iscritti al Sindacato di Polizia COISP”.

Sulla stessa linea ritiene di esprimersi il sindacalista di Polizia Giuseppe Raimondi che così dichiara: "Siamo fortemente concordi con quanto esternato da Marco Mansueto in tema di sicurezza e salvaguardia dell'ordine pubblico. Come Segretario Generale partenopeo del Sindacato di Polizia COISP, ritengo sia l'incipit per una proficua e duratura collaborazione specie in un momento delicato come questo, per tutte le categorie, comprese le Forze dell'ordine, ancor di più se si guarda al territorio campano in generale e partenopeo in particolare, dove le problematiche sociali presenti attanagliano la realtà ancor più che in altri luoghi. Quindi, che ben vengano questi protocolli d'intesa utili a 360 gradi, un modo questo per renderci ancora più presenti: per la gente e con la gente".