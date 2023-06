Antonio: l'anziano affetto da una malattia della pelle che vive in auto: "Ce l'ho in cura e vi spiego come stanno le cose"

"Conosco personalmente il signor Antonio, quello di cui hanno parlato i giornali, che da qualche tempo vive in un'auto accanto all'ufficio postale di via Suarez, all'Arenella. È un senza fissa dimora e la sua situazione da tempo è nota ai Servizi Sociali del Comune e ai dermatologi della Federico II che lo hanno preso in cura. Il signor Antonio l'ho incontrato un giorno per strada e, in quanto dermatologo, non potevo non notare l'entità della diffusione della malattia della pelle, che gli ricopriva l'intero volto. Così gli ho parlato, gli ho spiegato che era importante che fosse visitato e l'ho accompagnato con la mia auto alla Clinica Dermatologica della Federico II dove, per volontà della compianta Prof. Gabriella Fabbrocini e mia, è stato attivato da anni uno specifico servizio di Dermatologia sociale ed etnica che, al di là di qualsiasi questione burocratica, si occupa di curare qualsiasi persona in stato di disagio sociale che abbia un problema della pelle e degli annessi cutanei.

Il signor Antonio è una persona buona, affabile, in grado di capire e seguire le indicazioni di cura. La Dermatologia della Federico II lo ha preso subito in carico. Io stesso l'ho accompagnato altre volte con la mia auto ai controlli, in alcune è venuto da solo. È in corso un percorso di approfondimento diagnostico e terapeutico, mediante ricovero in day hospital. Sono già state effettuate numerose indagini ed altre sono in corso per definire compiutamente la patologia da cui è affetto che, stando alle risultanze delle indagini cliniche, allo stato non risulta né infettiva né contagiosa, per chi si preoccupa per la propria salute, né infetta per chi invece è preoccupato per la salute del signor Antonio.

Il paziente è stato invitato, e ha accettato, di proseguire gli accertamenti e di curarsi.

I dermatologi della Federico II, come già fatto spesso in passato e come certamente accadrà ancora spesso in futuro, si sono autotassati per fornirgli le creme necessarie. E i familiari del signor Antonio sono stati coinvolti nella sua gestione, sia clinica che pratica, per quanto riguarda il problema dell'alloggio.

Dall'ambulatorio di Dermatologia etnica e sociale abbiamo contattato i servizi sociali che già erano a conoscenza della situazione del signor Antonio, si interfacciavano con il suo medico curante e con la famiglia, e già provvedevano regolarmente all'accompagnamento in strutture di accoglienza diurne. Chiaramente sono stati e si sono resi disponibili a interfacciarsi con noi per i necessari percorsi terapeutici e diagnostici.

Purtroppo, l'esperienza di anni dell'ambulatorio di Dermatologia sociale ed etnica della Federico II, con le centinaia e centinaia di pazienti che transitano ogni anno, insegna che i percorsi con le persone in stato di grave disagio sociale o mentale sono difficilissimi, richiedono grande determinazione, pazienza e soprattutto umanità. Doti che fortunatamente i napoletani hanno e che sono quanto mai evidenti nei nostri ambulatori dove, proprio sull'esempio della Prof. Fabbrocini, i medici sono sempre pronti ad aiutare, anche autotassandosi, come nel caso di Antonio o come in quello ancora più eclatante accaduto due anni fa, per garantire tutte le indagini e le terapie necessarie ad una paziente cui venne diagnosticata la lebbra".