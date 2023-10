Clementino e il suo rapporto con la fede: "Ho visto il buio, poi con Dio ho iniziato a parlare di questioni importanti"

"Negli anni ’90 non c’erano Instagram, Facebook o i social. Quindi la palestra, le piazze o l’Azione Cattolica Ragazzi erano i punti di ritrovo per i ragazzi, dove c’erano tante attività da fare. Come al solito ero quello che si occupava della musica e suonavo con la chitarra. Sono sempre stato un’amante del freestyle, delle metriche, delle rime, dei beat. Nel contenuto sono super pacifico, non sono mai stato a favore della violenza: ho cercato di utilizzare la violenza nelle rime, ma non con uno scopo pericoloso. Tutti noi nella nostra vita abbiamo avuto dei problemi di varia natura. Bisogna saperli affrontare. Si cade e ci si rialza. Il campione è quello che si rialza, non quello che non è mai caduto...". Così Clementino parla della sua infanzia e della sua giovinezza nel corso di un'intervista rilasciata a Dario E. Viganò per il suo libro "Musica. Note di infinito" (Edizioni San Paolo), in libreria dal 10 ottobre prossimo, di cui Il Sole 24 Ore ha pubblicato un'anticioazione

Una volta, in un’intervista, mi chiesero se avessi mai provato a parlare con Dio. Risposi di sì, sia da piccolo che da grande. Solo che da bambino chiedevo alcune cose, più frivole, anche se avevo grandi speranze. C’era la perenne questione, o meglio dilemma, di riuscire a diventare un grande artista e quando mi sono sentito forte ho avuto una discesa anche ripida. Chiedevo di diventare un grande cantante e rapper. Poi con Dio ho iniziato a parlare di questioni più serie e importanti. C’è sicuramente Qualcosa di più alto di noi che ci protegge. E io ci credo. Mi piace molto stare da solo, ritrovare me stesso, passare del tempo col mio io e ritrovare la mia interiorità. È un momento di fede e spiritualità, di riflessione e di preghiera che mi fa stare bene. Mi fa essere contento e continuo a ringraziare per essere ancora in piedi. E lo voglio essere ancora per un bel po’, voglio vedere la luce, di buio ne ho visto tanto", ha detto ancora il rapper napoletano.