Clementino in ospedale: "Ho subito un intervento"

Il rapper Clementino in ospedale. Ad annunciarlo è lui stesso in un post pubblicato su i suoi canali social, in cui comunica di essersi sottoposto ad una operazione presso la clinica Manzoni di Avellino. L'artista non indica ciò che ha reso necessario il ricovero ma ha rassicurato i fan circa le sue condizioni di salute.

"E' tutt appost"

Il rapper, quindi, si è immortalato nel letto della stanza della clinica, senza aggiungere dettagli sui suoi problemi di salute. "Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. E' tutt'appost! Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori". Poi, dopo i ringraziamenti allo staff medico che lo ha seguito, ha invitato tutti a seguirlo a “Stasera tutto e? possibile”, show di prima serata in onda su Rai Due con la conduzione di Stefano De Martino.