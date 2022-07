Classifica migliori università italiane: la Federico II è all'ultimo posto

La Classifica Censis delle Università italiane è giunta alla sua 22esima edizione. Si tratta di un’articolata analisi del sistema universitario italiano basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e del grado di occupabilità. Gli Atenei sono stati divisi per gruppi: mega atenei, grandi atenei, medi atenei, piccoli atenei, politecnici e atenei non statali.

Da questa classifica non arrivano buone notizie per Napoli che vede la Federico II - nel gruppo dei mega atenei - fanalino di coda. L’Alma Mater di Bologna è al primo posto seguita dall’Università di Padova, e da La Sapienza di Roma. In quarta posizione c'è l’Università di Pisa, mentre Firenze è quinta.

Sesta, invece, l'università di Milano che precede Palermo e Torino. Penultimo e ultimo posto della top 10 vanno rispettivamente a Bari e alla Federico II di Napoli. Fanalini di coda - però nel gruppo degli atenei medi - anche altre due università napoletane: L'Orientale e la Parthenope.