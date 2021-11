Qualità della vita in Italia, la ricerca: Napoli al penultimo posto in classifica

È Parma la città dove si vive meglio in Italia, mentre Napoli tra quelle in cui si vive peggio, piazzandosi al penultimo posto nella classifica generale, seguita solamente da Crotone. E' quanto emerge dal Rapporto 2021 sulla Qualità della Vita nel nostro Paese realizzato da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunto alla 23esima edizione.

Il capoluogo campano scende dal 103esimo al 106esimo posto rispetto al report precedente. Alle spalle della città partenopea c'è Crotone, nel gruppo di coda in 5 dimensioni (affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, reddito e ricchezza, tempo libero), pur essendo in posizioni di vertice con riferimento alla sicurezza sociale e registrando risultati sopra la media nella dimensione demografica. Inoltre la città calabrese - riporta Adnkronos - è nel gruppo 2 nella dimensione del sistema salute e nel gruppo 3 nella dimensione relativa a reati e sicurezza.

A completare le posizioni di vertice, sul podio, alle spalle di Parma ci sono, invece, Trento e Bolzano. Per quanto riguarda le grandi città guidano Bologna (al quarto posto) e Milano (quinta), mentre Roma si piazza in 54esima posizione.