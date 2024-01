Napoli è 69esima tra le migliori città al Mondo: la classifica internazionale

Napoli è 69esima tra le migliori 100 città al Mondo. A stabilirlo è l'edizione 2024 della nota classifica "World's Best Cities", realizzata da Resonance.

La classifica 2024 delle World's Best Cities confronta le prestazioni complessive di oltre 270 principali città di aree metropolitane con più di un milione di abitanti, sulla base di un'ampia varietà di misure al fine di identificare i 100 migliori luoghi in cui vivere, visitare e investire sul mercato. Le classifiche complessive delle migliori città vengono determinate analizzando le prestazioni di ciascuna città per un'ampia gamma di fattori che storicamente hanno mostrato correlazioni positive con l'attrazione di occupazione, investimenti e/o visitatori nelle città. Resonance raggruppa questi 24 parametri in vivibilità, amabilità e prosperità di una città.

A guidare la speciale classifica è Londra, in prima posizione, seguita da Parigi e New York. Prima città italiana è Roma all'undicesimo posto, con Milano al 22esimo.

69esima piazza per Napoli, su cui Resonance scrive tra le altre cose: "Napoli è trascurata e sottovalutata, sia dai visitatori internazionali che dai centri di potere italiani. I tre millenni di esistenza della città la rendono una delle più antiche d’Europa, con i relativi strati di bellezza, conflitto e tradizione (grazie, Elena Ferrante). Napoli si colloca tra le prime 5 a livello globale nella nostra sottocategoria "Ambientazione esterna", sostenuta dal lungomare storico della città, dalle spiagge vicine e dagli spazi verdi che vanno da aree di parchi urbani a giardini pubblici segreti. Napoli è anche al 5° posto per "Siti d'interesse e luoghi d'interesse": il suo secolare Duomo rivaleggia con qualsiasi altro. Come a Roma e Istanbul, passeggiare qui rivela la storia dimenticata in ogni isolato. Il turismo è raddoppiato negli ultimi dieci anni e la criminalità è diminuita drasticamente. Nuovi investimenti internazionali stanno finalmente raggiungendo una delle città più affascinanti del continente. Con le recensioni di Tripadvisor al 27° posto a livello globale, un nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità per l'aeroporto di Roma Fiumicino sta portando sempre più curiosi nella città per la prima volta".