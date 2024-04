Classifica delle 100 migliori spiagge al Mondo: anche una napoletana nella graduatoria

Il portale internazionale Beach Atlas ha designato le 100 migliori spiagge del mondo del 2024. In graduatoria figura anche una spiaggia napoletana, dell'isola di Ischia.

"In genere, la ricerca delle migliori spiagge del mondo si concentra sul loro fascino visivo: sabbia finissima e acque cristalline. La nostra selezione va oltre il convenzionale, abbracciando un quadro più ricco di ciò che rende una spiaggia straordinaria. Basandoci su questi criteri, abbiamo sviluppato un processo di selezione in cui abbiamo invitato esperti di viaggio e influencer di viaggio selezionati da tutto il mondo a esprimere i loro voti e aiutare a curare la lista", si legge sulla pagina del Premio Spiaggia d'Oro 2024.

Al primo posto della classifica c'è la spiaggia di Bora Bora in Polinesia Francese, seguita dalla Boulders Beach in Sud Africa e dalla Spiaggia di Waikiki alle Hawaii.

La prima italiana è la Spiaggia Rosa in Sardegna, in 30esima posizione. Scorrendo la graduatoria, al 97esimo posto troviamo anche una spiaggia napoletana, quella del Bagno Antonio a Ischia.

"Bagno Antonio sull'isola di Ischia vicino a Napoli in Italia non è un posto qualunque; è un'icona cinematografica grazie a "Il talento di Mr. Ripley". Qui, sullo sfondo del Castello Aragonese, Tom Ripley, interpretato da Matt Damon, trova Dickie che prende il sole con Marge. Entra in questa spiaggia e ti ritroverai in una scena uscita direttamente da Hollywood", la motivazione di Beach Atlas per la scelta della spiaggia dell'isola verde.