Mare Fuori 4: interviste a Ferrera (Beppe), Orrei (Mimmo) e Clara (Crazy J) che apre Sanremo 2024 (VIDEO e FOTO)

Mare Fuori è un volano. Ormai è chiaro. Sta consolidando le carriere di attori che lavorano da anni in teatro e nel cinema d’autore come Carmine Recano, alias il comandante Massimo, e Vincenzo Ferrera che nella serie Mare Fuori è Beppe, l’educatore punto di riferimento dell’IPM, soprattutto sta lanciando le carriere di molti dei ragazzi protagonisti, alcuni dei quali oltre a recitare sono anche alle prese con la musica. L’abbiamo già visto con Matteo Paolillo, ma da alcuni mesi ha prendersi il suo spazio nel panorama musicale c’è Clara Soccini, in arte Clara, vincitrice di quest’anno di Sanremo Giovani con il brano Boulevard e alla 74esima edizione del Festival di Sanremo è tra i 30 artisti in concorso vedendosela con star della musica come Fiorella Mannoia, Emma, Annalisa, Diodato, Negramaro, Il Volo, The Kolors e Mr. Rain con il quale ha da poco condiviso il disco d’oro per il brano Un milione di notti.

E’ un periodo intenso per lei fatto di onori e oneri: se da un lato si sta imponendo tra le cantanti emergenti più apprezzate grazie anche al triplo disco di platino per “Origami all’alba” (chi è fan accanito di Mare Fuori l’ha ascoltata la prima volta proprio durante la terza stagione), dall’altro lato non mancano certo le responsabilità miste a emozioni e sane paure visto che tra pochissime ore sarà lei la prima cantante ad aprire la gara del Festival di Sanremo 2024.

Da Mare Fuori 4 al palco dell’Ariston

Come prevedibile appena Raiplay ha diffuso i primi sei episodi di Mare Fuori 4 facendo il boom di visualizzazioni che stanno continuando ad aumentare vertiginosamente, sta venendo fuori il talento di Clara come attrice con il personaggio non facile di Giulia/ Crazy J la trapper milanese dall’indole violenta e borderline che ha fatto il suo ingresso in IPM nella terza stagione soffiando anche la canzone a Cardiotrap (Domenico Cuomo). Così ricomincia nella quarta stagione la storia della sua Crazy J che si gode senza alcuna remora il successo del pezzo che ha rubato a Cardiotrap ma il male fatto a volte ritorna. Cercherà la sua vendetta e, paradossalmente, sarà proprio a Cardiotrap che chiederà aiuto per un’impresa impossibile e scriteriata di cui pagherà severe conseguenze. Proprio il sesto episodio disponibile su Raiplay intitolato Ragazzi Fuori dà anche il nome del singolo cantato da Crazy J e Cardiotrap, in un momento in cui vengono parecchi nodi al pettine sia su Crazy J che per gli altri personaggi.

La conferma del successo di Mare Fuori contribuisce ad attirare l’attenzione sul debutto di Clara a Sanremo 2024 sul palcoscenico del Teatro Arsiton, tanto sognato ma anche temuto da tutti coloro che lo calcano.

Tra poco taglia il nastro di partenza con l’inedito Diamanti Grezzi, brano di cui è anche coautrice nella serata in cui ci saranno in gara anche i napoletani The Kolors e il chiacchierato Geolier.

Clara è al Festival di Sanremo in una delle edizioni più importanti degli ultimi anni per il calibro degli artisti che si sono messi in gioco. Arriva con grazia, emozione e un pizzico di glamour che ci sta sempre bene, tanto che ci si potrebbe anche chiedere se a sorpresa possa rubare la scena ad Angelina Mango che per i più potrebbe essere sul podio dei vincitori.

Ma questo è secondario ciò che davvero conta per lei è che Sanremo 2024, con la complicità di Mare Fuori, sono i suoi punti di partenza essenziali per iniziare a imporsi e a lanciare il suo album d’esordio Primo.

“Mi sono sempre detta che secondo me ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho voluto racchiudere i miei sentimenti all'interno di un racconto, una sorta di carta d’identità della mia vita fino a qui” dichiara Clara.

L’esperienza con gli attori di Mare Fuori

Clara è stilosa, molto diversa da Crazy J. Si è subito riuscita ad amalgamare con il cast di Mare Fuori. Molti dei quali lavorano insieme già dalla prima serie.

Si avverte la sintonia che tutti loro hanno, uniti per aver contribuito a far crescere questo format trasformandolo nel cult che di fatto oggi è.

C’è entusiasmo e trepidazione.

Quando noi di NapoliTODAY la incontriamo è Clara Soccini e per un attimo sembra mettere in secondo piano Sanremo per questo grande progetto corale che sta contribuendo a farla crescere anche come donna.

La intervistiamo insieme a Vincenzo Ferrera e ad Alessandro Orrei, il quale interpreta Mimmo, un altro dei personaggi dei ragazzi dell'IPM sfaccettato che dopo una serie di tormenti interiori affronta il cambiamento e la speranza di un avvenire diverso.