Ciro Giustiniani presenta il suo nuovo libro a Napoli

Verrà presentato al pubblico e alla stampa giovedì 7 marzo alle ore 18 presso il Gran Caffè Gambrinus a Napoli "Kitemmorto... ascoltando Napoli" (Rogiosi editore) il nuovo libro di Ciro Giustiniani, attore comico e scrittore, noto per le sue partecipazioni in trasmissioni televisive di successo come Made in Sud, Mad in Italy e La Domenica più Tradizionale . Il libro è un viaggio nella lingua napoletana e nelle sue espressioni più significative Descrizione Un viaggio lungo un giorno tra le voci, i modi di dire e le parole dell’inferno della lingua napoletana. Un uomo e il suo mentore, quasi come Dante e Virgilio, si avventurano tra vicoli e bassi, bar e chiese, alla scoperta di una Napoli che cambia ma resta vera e verace e che esprime tutta sé stessa in ogni esclamazione del suo popolo. Biografia autore Ciro Giustiniani, nativo di San Giorgio a Cremano ha fatto sua l’arte del monologo comico sin dai primi anni Duemila, quando ha iniziato a calcare il palcoscenico sia come attore di commedie sia come cabarettista. Dal 2012 è uno dei protagonisti della trasmissione comica Made In Sud, trasmessa su Rai Due in prima serata e poi di Mad in Italy e del format di real time La domenica più tradizionale