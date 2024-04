Lavori straordinari, si ferma anche la Circumvesuviana: stop su due tratte

Per lavori straordinari nel fine settimana sarà interrotta la circolazione lungo due tratte della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota comunica che "per consentire l'effettuazione dei lavori straordinari, nei giorni 6 e 7 aprile il servizio sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno e sulla Poggiomarino-Torre Annunziata sarà sospeso". Proprio in questi giorni, sempre per lavori, una lunga tratta della Cumana (sempre di pertinenza Eav) resterà chiusa per due settimane (da Fuorigrotta a Torregaveta).

I lavori riguardano l'attivazione del nuovo sistema di comando centralizzato del traffico che, fanno sapere sempre da Eav, "consentirà una maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario ed una migliore gestione del traffico ferroviario".

La circolazione sulle linee interessate riprenderà regolarmente ad inizio servizio lunedì 8 aprile. Saranno allestite corse bus sulle tratte interessate affidate alle società Romano Bus e Della Penna (gli orari sono consultabili sul sito www.eavsrl.it). Il servizio ferroviario sulla tratta Napoli-Torre Annunziata sarà garantito. Nella giornata di sabato 6 aprile i treni delle 11.14 da Napoli per Torre Annunziata e delle 11.08 con partenza da Torre Annunziata non saranno effettuati; sarà invece effettuato un treno straordinario con partenza da Torre Annunziata alle ore 20.44 ed arrivo a Napoli Porta Nolana alle ore 21.22.

Nella giornata di domenica 7 aprile, i treni delle 11.08 da Torre Annunziata, delle 15.20 da Torre Annunziata e delle 18.20 da Torre Annunziata non saranno effettuati; saranno, invece, effettuate le partenze da Torre Annunziata dei treni feriali delle 14.44, 16.32 e 19:32 e sarà effettuato un treno straordinario con partenza alle 20.44 da Torre Annunziata ed arrivo a Napoli Porta Nolana alle ore 21.22.