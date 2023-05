Circumvesuviana, via alla sostituzione delle coperture in stoffa rovinate dei sedili

"Si avvia a soluzione il problema delle sedute dei treni Metrostar, circolanti sulle linee vesuviane, in particolare delle coperture in stoffa oramai rovinate nel corso degli anni". E' quanto annuncia, sulla propria pagina ufficiale Facebook, l'Eav.

"Sono iniziate le procedure per la gara che consentirà di sostituire tutti i sedili con sedute rigide in materiale termoplastico entro la fine del 2023. Ma già nella fase transitoria, al fine di rispondere da subito alla problematica, si provvederà a sostituire tutti i tessuti attuali con rivestimenti antitaglio, antimacchia e conformi alle normative antifuoco attualmente vigenti. La produzione è appena partita e la fornitura avverrà a metà giugno. Il completamento della sostituzione di tutti i rivestimenti è previsto per fine luglio", si legge nel comunicato dell'Ente Autonomo Volturno.