Circum, giornata nera per mancanza di personale. E c'è un nuovo sciopero alle porte

È stata una giornata nera quella di ieri per le linee vesuviane dell'Eav. Sono state decine le corse della Circum soppresse per mancanza di personale, dalla mattina fino al pomeriggio.

Mancavano capitreno: sono pochi e si ricorre sistematicamente allo straordinario, che però Eav tende ad evitare per ragioni di bilancio. Una situazione per cui episodi come quello di ieri possono capitare in qualsiasi momento.

Sciopero in arrivo

A farne le spese, come di consueto, è stata l'utenza. Chiamata anche il prossimo 17 giugno ad una giornata difficile. Orsa e Usb infatti sciopereranno, ed è probabile che tutti i vettori Eav saranno duramente colpiti: Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana.

Le ragioni della protesta sono la solidarietà verso un dipendente licenziato (Usb), e contro la decisione di chiudere di diverse biglietterie (Orsa).

Il problema sicurezza

L'ultimo fronte per la holding regionale dei trasporti è quello della sicurezza, col presidente Umberto De Gregorio che ha sollecitato e ottenuto un incontro in prefettura a Napoli. Il prefetto ha chiesto all’Eav di presentare delle proposte arginare il problema dell'affollamento delle vetture nei weekend (causa gite al mare e turisti), e l'azienda sta raccogliendo proposte. Al vaglio la possibilità di saltare delle fermate e quella della prenotazione del biglietto, cioè una sorta di treni "a numero chiuso".